Кто убил Колина Мэдсена?

Студенту из штата Миссури Колину Мэдсену было 22 года, когда он в 2013 году приехал в Россию изучать русский язык. Он мечтал работать в ООН или консульстве США во Владивостоке. Весной 2016 года Колин Мэдсен погиб при загадочных обстоятельствах в Сибири. Следственный комитет РФ утверждает, что он умер от переохлаждения, но результаты проведенной в США экспертизы свидетельствуют о том, что он был убит.

Колин Мэдсен учился в Иркутском государственном лингвистическом университете, Сибирь ему очень нравилась. "У нас в университете очень хорошая, творческая атмосфера, – рассказывает мне знакомая Колина. – Лучшие преподаватели, креативные, активные студенты. А главное, он был человек природы. Любил походы, его покорила местная природа".

Американский студент и его русские друзья много раз отправлялись в походы, подчас в экстремальных условиях ("по сложному рельефу в кромешной тьме, безо всяких ориентиров"). Колин был опытным путешественником, хорошо знал, как вести себя в горах и лесу. На 27 марта 2016 года был запланирован подъем на Пик Любви в Тункинском районе Бурятии, маршрут протяженностью 3,5 километра. Колин и его друзья из Иркутска – американец и двое русских – остановились на ночь в курортном поселке Аршан у подножья Саянских гор. Молодые люди приехали всего на один уикенд, очень торопились, ни с кем в поселке не общались. Спать легли в 2 часа ночи, договорившись встать в 5, а отправиться в путь в 7 утра. Все спали в одном помещении, но, проснувшись утром, обнаружили, что Колин исчез. При этом его рюкзак и другие вещи остались в доме.

Аршан живет туризмом, и по выходным на берегу реки пируют приезжие. Можно ли предположить, что Колин вышел ночью на улицу, увидел веселую компанию на берегу, познакомился с ними и ушел куда-то веселиться? "Точно нет, – отвечает мне товарищ Колина, бывший с ним в тот роковой день в Аршане. – Но человек он был доверчивый. Могли заманить обманом ("молодой человек, помогите"), могли силой".

Когда к 7 утра Колин не появился, его друзья начали паниковать, обошли весь поселок, но ничего не обнаружили. Отправились в опорный пункт полиции, но он был закрыт, на звонки целый день никто не отвечал. Лишь к вечеру им удалось разыскать полицейских, а вскоре в Аршан прибыли и сотрудники Следственного комитета.

Друзья Колина рассказывают, что следователи сразу же принялись их оскорблять и, словно при аресте, отобрали все личные вещи. Сотрудники СК не сомневались, что произошло убийство, а преступники находятся перед ними. Якобы участники экспедиции напились и употребляли наркотики, поссорились, кто-то из них убил Колина, а труп расчленили и закопали. Требовали признаться, угрожали отправить в "пресс-хату". Когда выяснилось, что никто из участников турпохода не употреблял спиртного, это показалось следователям еще более возмутительным. Раздражало их всё: и то, что никто из молодых людей не пьет, а вместо алкоголя взяли книги, и серьга в ухе, и прессованный чай пуэр, причем все претензии высказывались на уголовном жаргоне.

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Следствие закончено: забудьте

В Аршан срочно прилетела из Америки мать Колина, и с ней следователь разговаривал как с преступницей: объявил, что ее сын – гей, потому что отправился в поход в мужской компании и без алкоголя. "Он кипел от ненависти и презрения, потому что считал, что этим парням не следовало жить в гостинице вместе, без девушек и без спиртного. Он все время пытался склонить меня к утверждению, что Колину нравились мальчики, он интересовался, сколько денег он тратил в месяц и откуда они брались", – рассказывает Дана Мэдсен-Кэлкатт.

Все эти дни шли поиски, к которым присоединились добровольцы. Лишь 4 апреля труп Колина был найден всего в километре от Аршана. Один из участников поисковой экспедиции тут же отправил фотографию в Lifenews. Колин лежит в странной позе, на спине: кажется, что тело притащили сюда и бросили. Поначалу появляется сообщение со ссылкой на источник в администрации Аршана о том, что на трупе обнаружены следы насилия. Но вскоре публикуется официальный релиз СК. В нем говорится, что перед исчезновением Колин и его друзья могли употреблять наркотики. Вскоре это предположение превращается в категорическое утверждение. Якобы экспертиза обнаружила продукты распады марихуаны, а также "спайсов". Тут же формируется и окончательная версия: Колин употреблял наркотики, вышел в невменяемом состоянии среди ночи на улицу, заблудился и замерз. Дело расследовано, закрыто и сдано в архив.

Но почему через несколько дней после исчезновения, хотя окрестности прочесывали поисковики, труп нашелся всего в километре от поселка? Каким образом в теплую ночь молодой человек мог замерзнуть? Почему на нем были расшнурованные ботинки без носков? В такой обуви невозможно далеко идти, к тому же у Колина была травма лодыжки. И самое главное: следствие полностью проигнорировало следы насилия на теле студента.

Вместо того, чтобы искать убийц, оклеветали жертву, оскорбили мать Колина, запугали его друзей.

Мик Калькутт, отчим Колина, профессор университета Миссури, и его мать Дана Мэдсен-Калькутт решили провести новую экспертизу в США в лаборатории Independent Forensic Services. Результаты этой экспертизы, обнародованные в июле 2017 года, подтверждают, что в Аршане произошло убийство.

Прежде всего, стало ясно, что Колин умер не в день своего исчезновения и не там, где был найден. Эксперты отмечают, что на теле нет следов воздействия животных, хотя за восемь суток, в течение которых труп якобы пролежал в окрестностях Аршана, звери должны были, как минимум, объесть мягкие ткани.

Колин не был ограблен, у него с собой был американский паспорт и бумажник, но на его теле и одежде имеются повреждения. Травмы рук и запястий свидетельствуют о том, что молодого человека связывали. Он получил удар по голове и, скорее всего, был задушен. Экспертиза установила, что нижнее белье и брюки были надеты уже после смерти жертвы, а в момент смерти Колин сжимал кулаки: по-видимому пытался защититься от нападения. На фотографиях с места обнаружения тела не видно украшения, которое Колин носил на шее. Но потом полицейские передали его матери погибшего. Откуда же оно взялось у полиции? В аудиозаписи вскрытия, сделанного в России, есть упоминание о том, что на теле обнаружен след от ботинка, но в полицейском протоколе упоминание об этом отсутствует. Версия Следственного комитета оказывается полностью несостоятельной: следов наркотиков американская экспертиза не обнаружила.

Родители Колина Мэдсена требуют возобновления расследования. Они уверены, что российские власти скрывают детали преступления, и написали открытое письмо, в котором просят Дональда Трампа повлиять на это дело.

Второе "убийство на Ждановской"?



Изучая материалы дела об убийстве Колина, я сразу вспомнил знаменитое "убийство на Ждановской": в 1981 году сотрудники советской милиции спьяну избили майора КГБ Афанасьева, а затем решили его убить и подбросить труп к дачам КГБ, чтобы замести следы. Дело об убийстве Колина вполне соответствует этому знаменитому криминальному сюжету, в конечном счете приведшему к самоубийству министра внутренних дел СССР Щелокова.

Молодой человек вышел ночью в туалет или просто решил прогуляться на берегу реки, где веселилась какая-то компания. По какой-то причине возник конфликт. Колин превосходно говорил по-русски ("свободно изъяснялся как на бытовые, так и на научные темы, понимал даже русский юмор", говорят его друзья), его акцент могли сперва и не заметить. А может быть, именно то, что он американец, и привлекло внимание? Летом 2016 года, путешествуя по Алтаю, я не раз видел участников ура-патриотических турпоходов: сурового вида молодые люди катались на джипах с российскими триколорами и грозными надписями про взятие Крыма и Берлина. Колина избивают или похищают и держат где-то – возможно, в бессознательном состоянии. Вполне вероятно, что он был еще жив, когда в Аршан приехала его мать, – точное время смерти первая экспертиза не смогла установить: до пяти дней с момента пропажи.

Но если это всего лишь бытовой конфликт, приведший к убийству, почему следователи сперва пытаются обвинить студентов, а затем, игнорируя следы побоев и другие улики, настаивают на том, что Колин погиб случайно? Почему не замечают, что тело было подброшено, а смерть наступила не в ночь исчезновения, а, скорее всего, в конце недели? Напрашивается мысль, что в убийстве замешан кто-то, имеющий отношение к силовым ведомствам. Родственники или друзья сотрудников Следственного комитета? Ясно одно: делается все, чтобы преступники не были найдены, а правда не стала известна.

Мать Колина прямо обвиняет "пьяных, коррумпированных, безграмотных и глупых" полицейских в том, что они покрывает преступников. В своем страстном письме она обращается к России, просит ее проявить милосердие и найти тех, кто убил ее сына. Но Россия равнодушна к ее горю. Остались без ответа обращения к Путину, а кошмарная история не заинтересовала даже журналистов федеральных телеканалов, столь любящих обсуждать криминальные истории. Колин Мэдсен признан погибшим по собственной вине, дело закрыто. Шансов на то, что мы узнаем имена убийц, с каждым днем все меньше.