ФСБ, РБК и другие

Самый резонансный текст этого понедельника вышел в Republic. Журналист Илья Рождественский узнал о существовании в Подмосковье секретной тюрьмы ФСБ, где содержат подозреваемых в терроризме.

Полная версия расследования доступна только подписчикам, но основные факты излагает, например, "Медиазона".

Если коротко: о тюрьме удалось узнать благодаря предполагаемому организатору теракта в петербургском метро; кроме него, там были обвиняемые в убийстве полковника Буданова и подрыве "Невского экспресса"; в тюрьме активно применяются пытки, а уже потом спецслужбы инсценируют законное задержание.

Максим Кашулинский:

Илья Рождественский написал про «тюрьму», в которой держат фигурантов дел о терроризме. Очень похоже на конвейер: человека ловят, пытают, готовят к официальному задержанию. Потом происходит, собственно, задержание, далее уже – суд, СИЗО и т.д. Со слов тех, кто побывал в «тюрьме», можно сделать вывод, что ей занимаются некие «отставники», которые координируют свои действия со спецслужбами.

Михаил Фишман:

Абу-Грейб под Подольском

Олег Козырев:

почему среди силовиков так много больных садистов?

Глеб Павловский:

все злодейства имеют виновников, и их немного. А у виновников есть имена

Станислав Дмитриевский:

Все это, помимо прочего, означает, что "раскрытие" большинства громких терактов может быть фейком. Сидят за них левые люди, а настоящие преступники гуляют на свободе.

Леонид Волков:

Даже как-то неудобно такие вещи проговаривать, уж больно они очевидные. Совсем-совсем.

Секретная тюрьма, в которой пытают подозреваемых в терроризме — куда опаснее самих терактов.

Сотрудники ФСБ, которые фабрикуют видео «задержаний», вывозя приодетых, умытых и причесанных после пыток подозреваемых на специально подготовленные, фотогеничные локации — куда опаснее самих террористов.

Нет, подозреваемых в терроризме не надо возить в белых мерседесах. Но с терроризмом можно бороться; терроризм — удел малочисленных маргиналов, против которых есть вся государственная машина с ее бесконечными бюджетами и камерами наблюдения, агентурой и силовиками. А бороться с сошедшей c катушек, неподконтрольной государственной силовой машиной — много сложнее.

Если сегодня появилась секретная пыточная тюрьма — завтра в ней окажется невиновный, потому что надо выполнять план, а электроды на тестикулах выполнят любой план. Если сегодня сфабриковано задержание террориста, завтра будет сфабриковано задержание «террориста» — просто потому что так можно, а суд не находит оснований не доверять.

Здоровье общества определяется не положением самых успешных его членов. Лучший индикатор здоровья общества — положение самых проблемных его членов. Что со стариками и инвалидами, что с заключенными и психически нездоровыми — вот что имеет значение.

Извините. Ваш Кэп.

Олег Пшеничный:

Написал Волкову банальные вещи о запрете ФСБ и запрете на профессию для бывших гестаповцев, и с ужасом подумал, что могу этого не застать.

Впрочем, в правдивость расследования тоже верят не все.

Вадим Горшенин:

Скандал по поводу "секретных тюрем ФСБ" умиляет. Потому что ФСБ смысла нет такие тюрьмы содержать: в отличие от большинства московских СИЗО в "Лефортово", где и содержатся террористы, перелимита нет.

Нестыковка в тексте с описанием взятия Аброра Азимова тоже говорит о многом.

В случае с журналистом Рождественским мы имеем действительно попытку оправдания терроризма, скрытую под скандал с ущемлением свободы слова.

Не знаю, подавала ли когда-нибудь ФСБ гражданские иски по репутации, но в данном случае службе имело бы смысл это сделать в отношении всех СМИ, распространивших недостоверные сведения по этому конкретному случаю.

Но основная реакция на этот текст - всё же восторженная!

Станислав Андрейчук:

Это очень крутой материал, за который журналист был вынужден уйти из обновленного РБК. Такие вещи читать обязательно. И еще важно помнить. что при нашей правоохранительной и судебной системе однажды утром вы можете сами себя обнаружить преступником

Тем более, что да - статья была отклонена редакцией РБК и сам автор покидает издание.

Илья Рождественский:

Этот текст не вышел в РБК. Как оказалось, все варианты материала, а их было шесть штук объемом от 12 до 20 с небольшим тысяч знаков, - это «не формат» и «попытка оправдать подозреваемых в терроризме». «Мы верим в то, что подозреваемых в терроризме нужно было на мерседесе привезти в белую камеру и поить курвуазье? Или что?» - гласил комментарий редактора к одному из абзацев. Единственным возможным вариантом публикации в РБК по этой теме была признана новостная заметка объемом около 6 тысяч знаков.

В этой связи до 4 августа я в отпуске, а 4 числа - мой последний рабочий день в РБК. И с этого момента я открыт для любых предложений о работе.

Павел Чиков:

Автор расследования о секретной тюрьме ФСБ уходит из РБК за пересечение двойной сплошной!

Лиза Фохт:

Очень жаль, что РБК не нужны ни такие материалы, ни такие журналисты.

Алексей Навальный:

Но цензуры в России, как известно, "нет вообще нигде".

Евгения Андольщик:

#другойжурналистикиунасдляваснет

#свободнаяпрессавсвободнойстране

Андрей Баранюк:

РБК, на днях сменившее владельца, моментально <обделалось> от страха и отказалось печатать результаты расследования.

Алексей Ковалёв:

Самоцензура вас не спасёт, друзья, мы это уже сто раз проходили.

Дмитрий Щёлоков:

У РБК теперь новый хозяин, расследований теперь там не будет, а скоро вы его не сможете отличить от Комсомольской правды

Илья Жегулёв:

Илья Рождественский, ты молодец. Про РБК говорить ничего не хочу. Чего тут говорить.

Руководство холдинга защищается.

Елизавета Голикова:

Про курвуазье, двойную сплошную и работу с информацией

-- РБК не занимается перепечаткой чьих-либо жалоб в полном объеме

-- Любая информация, оказавшаяся в распоряжении РБК, должна проходить профессиональную экспертизу. Мы работаем с фактурой. Жалобы правозащитников и адвокатские допросы людей, подозреваемых в терроризме -- это информационный повод, повод разобраться в ситуации.

-- Факты, изложенные в материалах, оказавшихся в распоряжении РБК, традиционно требуют проверки и верификации. Мы не видим оснований безоговорочно доверять текстам адвокатских допросов.

-- В материалах РБК всегда проработана альтернативная точка зрения: история не может быть основана на мнении одной стороны.

-- Мы и дальше будем настаивать на соблюдении принятых РБК форматов, сбалансированности подачи информации и праве руководителей редакции принимать решения о том, в каком виде и когда должен выходить тот или иной текст.

Илья Ремесло:

Сегодня пришла хорошая новость: издание РБК наконец покинул журналист Илья Рождественский.

Тот самый, из медийной обслуги Навального, что запомнился смешными заголовками типа "Навальному запретили законом участвовать в дебатах".

Выгнали Рождественского за очередное "расследование" - о неких "секретных тюрьмах ФСБ", в которых пытают террористов.

Доказательства "журналист" Рождественский не удосужился собрать вовсе, журналистской работы как таковой не проводил, а все утверждения о секретных тюрьмах высосаны из пальца обвиняемым в терроризме.

Естественно, руководство РБК, ознакомившись с расследованием, заявило, что такую чушь оно публиковать не будет, и указало "журналисту" на дверь. Журналист начал вопить о "цензуре" - видимо забыв, что в любом, самом "либеральном" издании редактор имеет полное право решать, какие материалы выходят, а какие нет.<...>

Вот именно такие "журналисты", как Рождественский, виновны в плачевном положении издания. Никому было не интересно читать пропагандистский либеральный шлак об "обиженном Навальном". Усилиями таких, как Рождественский, аудитория издания максимально сузилась. Людям нужны были качественные новости и расследования, с доказательствами - и без вылизывания любимчиков журналистов.

Думаю, что теперь, после избавления от балласта в лице навальновской медийной обслуги, у РБК дела пойдут значительно лучше.

Семён Шиляев:

Тогда почему РБК 2 месяца муссировали неподтверждённую информацию о пытках геев в Чечне? Говорили про уточки Медведева и тд. Значит ли это что РБК обладает неопровержимыми доказательствами и пыток в Чечне и виноградников Медведева?

Дмитрий Шалгачов:

Ну да, РБК теперь видит основания безоговорочно доверять только заявлениям ФСБ и СК РФ.