Электронный браслет Дмитрия Богатова

Математика Дмитрия Богатова отпустили под домашний арест. 25-летнего педагога Московской финансово-юридической академии судят за призывы к массовым беспорядкам и терроризму. Соратники Богатова утверждают: Дмитрий не совершал преступления, его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой он был. Общество «Мемориал» признало математика политзаключенным. Интернет-репрессии после принятия Думой "пакета Яровой".

В студии: правозащитник Александр Верховский, руководитель Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбенян, супруга математика Дмитрия Богатова – молекулярный генетик Татьяна Федорова.

Ведущий –​ Мумин Шакиров