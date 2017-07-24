Электронный браслет Дмитрия Богатова

Интернет-репрессии после принятия "пакета Яровой". Тему обсуждают: Александр Верховский, Саркис Дарбенян, Татьяна Федорова. Эфир в 21:05
Математика Дмитрия Богатова отпустили под домашний арест. 25-летнего педагога Московской финансово-юридической академии судят за призывы к массовым беспорядкам и терроризму. Соратники Богатова утверждают: Дмитрий не совершал преступления, его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой он был. Общество «Мемориал» признало математика политзаключенным. Интернет-репрессии после принятия Думой "пакета Яровой".
В студии: правозащитник Александр Верховский, руководитель Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбенян, супруга математика Дмитрия Богатова – молекулярный генетик Татьяна Федорова.
Ведущий – Мумин Шакиров
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