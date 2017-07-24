Зять Трампа отверг обвинения в наличии связей с Россией

Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер отверг обвинения в связях с Россией во время президентских выборов в США в 2016 году. Об этом говорится в официальном заявлении Кушнера, направленном в понедельник специальным комитетам по разведке Сената и Палаты Представителей Конгресса, которые ведут расследование о связях команды Дональда Трампа с российскими представителями в период предвыборной кампании.

По словам Кушнера, ни он, ни кто-то другой из предвыборной кампании не сотрудничал с каким-либо иностранным государством. Кушнер настаивает на том, что у него не было никаких ненадлежащих контактов и он не полагался на российские фонды для финансирования своего частного бизнеса. В понедельник Кушнеру предстоит ответить на вопросы членов комитета Сената, а во вторник - Палаты представителей.

Зять и помощник Трампа сообщает, что "не помнит" о каких-либо телефонных разговорах с занимавшим в то время должность посла России в США Сергеем Кисляком в период с апреля по ноябрь 2016 года. По его словам, анализ звонков, сделанных им со стационарного и мобильного телефонов, также не позволил выявить наличие подобных контактов.