ФСБ "без кровавых баек"

В Томске открыли конкурс детских рисунков об истории ФСБ – "к столетию ведомства".

"Рисунки должны отражать деятельность органов государственной безопасности, неразрывно связанной с историей страны. Работы могут быть выполнены на любом материале и в любой технике", сообщают организаторы конкурса: Управление ФСБ по Томской области, администрация региона и Губернаторский Светленский лицей.

Самой обсуждаемой деталью конкурса оказалось уточнение, полученное "Интерфаксом" в лицее: "организаторы конкурса ожидают от участников работы с иллюстрациями "исторических событий, в которых принимали участие сотрудники ФСБ; картины силовиков в старинной форме, будни пограничников, иллюстрации освобождения заложников из рук бандитов, но никак не кровавых баек".

Итоги конкурса обещают подвести в декабре, когда, собственно, исполнится 100 лет с момента создания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. ВЧК, неоднократно переименовывшаяся (в частности, в ГПУ-НКВД-КГБ), но неизменно отвечавшая, среди прочего, за репрессии и подавление инакомыслия в СССР, в конце концов, после распада Советского Союза, стала Федеральной службой безопасности.

Участники поделены на возрастные группы младше 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 18 лет. Их рисунков пока нет, но пользователи социальных сетей постарше уже делают прикидки, как могли бы выглядеть конкурсные работы.