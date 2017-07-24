Последний разговор принцессы Дианы с детьми

Братья торопились вернуться к игре с другими детьми и не хотели тратить время на разговоры по телефону с матерью. Они сказали что-то вроде "пока", "увидимся позже", – и убежали. Тем вечером, 31 августа 1997 года, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже, и ее сыновья, Уильям и Гарри, осиротели.

О последнем разговоре с матерью Уильям и Гарри рассказывают в новом документальном фильме "Диана, наша мать: ее жизнь и наследие", который выходит на телеканалах ITV и HBO.

Братья признаются, что их торопливость и краткость той беседы до сих пор мучают их. "Этот разговор засел в моей памяти чем-то очень тяжелым", говорит Уильям в интервью документалистам. Гарри: "Оглядываясь сейчас назад – это невероятно тяжело. Мне предстоит иметь с этим дело до конца моей жизни".

Им тогда было 15 и 12 лет. Диана, пережившая тяжелейший развод с принцем Чарльзом, находилась в Париже со своим другом Доди аль-Файедом. Фильм рассказывает о ее жизни, благотворительной деятельности и о том, какой она была матерью.

Она была озорной, веселой и окутывала своих жетей любовью, рассказывают ее сыновья. Гарри: "Она была нашей мамой. Она до сих пор наша мама. И конечно, как сыну, мне кажется, она была лучшей мамой в мире".

Фильм выходит в свет незадолго до двадцатой годовщины гибели принцессы Дианы.