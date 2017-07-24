В Чечне за "переговоры в мессенджерах" задержаны около 10 человек

В Чечне около 10 человек задержали за некие переговоры в мессенджерах. Молодые люди, предположительно, обменивались аудиозаписями и видеороликами с критикой в адрес главы республики Рамзана Кадырова. Об этом со ссылкой на местного жителя сообщает "Кавказ.Реалии". По данным издания, задержание прошли в начале июля в селе Тевзана и городе Шали. В чем именно обвиняют молодых людей, неизвестно.

В прошлом году житель чеченского села Кенхи Рамазан Джалалдинов обратился к президенту России Владимиру Путину с жалобой на коррупцию в республике. После этого в адрес мужчины начали поступать угрозы, его дом сожгли. Джалалдинов был вынужден уехать из Чечни. Позднее в его поддержку высказалась другая жительница республики – Марет Занзулаева. Ее вызвали на встречу с главой регионального парламента Магомедом Даудовым. Во время этой встречи Занзулаева извинилась за свои высказывания.