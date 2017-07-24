С главреда агентства "Между строк" сняли обвинение в экстремизме

В Нижнем Тагиле закрыто уголовное дело об экстремизме в отношении главного редактора агентства новостей "Между строк" Натальи Вахониной.

В постановлении о прекращении дела, которое сегодня получила Вахонина, говорится, что страницу в социальной сети "ВКонтакте", где были выложены запрещенные материалы, вело "лицо мужского пола", а не сама журналистка.

Уголовное дело в отношении Вахониной расследовалось по статье о возбуждении ненависти по социальному признаку. По версии следствия, в 2011 году с ее IP-адреса были загружены песни группы "Хук справа", которые содержат признаки экстремизма.

В августе в квартире Вахониной прошел обыск. Сама журналистка связала действия следователей с тем, что в конце июня "Между строк" опубликовало расследование о бывшей компании мэра города Сергея Носова, которая построила в Нижнем Тагиле бизнес-империю.

В опубликованном в июле докладе правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что с 2012 года десятки людей по всей России необоснованно привлекались к уголовной ответственности за публикации в социальных сетях, размещение видеоконтента, статей или интервью.