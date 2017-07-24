В Тюмени на согласованном пикете задержаны сторонники Навального

В Тюмени на согласованном пикете задержали координатора и волонтера предвыборного штаба Алексея Навального. Как сообщает "ОВД-Инфо", в отношении Александра Куниловского и Александра Малетина составили протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия. В чем именно сотрудники полиции усмотрели эти нарушения – неизвестно. "ОВД-Инфо" отмечает, что задержание произошло, когда Малетин начал раздавать листовки. В этот момент к активисту подошли около 10 человек, среди которых, по мнению волонтеров штаба Навального, были члены "Молодой Гвардии Единой России".

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В регионах к настоящему времени открылись 63 предвыборных штаба политика, а его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Сторонники Навального столкнулись с давлением и угрозами.