Российские военные приступили к работе в зонах деэскалации в Сирии

Российская военная полиция приступила к работе в районах Восточной Гуты в сирийской провинции Дамаск. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские военные развернули два контрольно-пропускных пункта и четыре наблюдательных поста. В Минобороны считают, что эти меры помогут поддерживать режим перемирия, доставлять гуманитарные грузы, а также будут способствовать возвращению беженцев в свои дома.

9 июля на юго-западе Сирии – в Дераа, Эль-Кунейтре и Сувейде – вступило в силу перемирие, о котором ранее договорились Россия, США и Иордания. 22 июля российские военные и представители сирийской оппозиции подписали соглашение о порядке работы зоныдеэскалации "Восточная Гута" в Сирии.

Договоренность о создании в Сирии четырех зон деэскалации была достигнута в начале мая на переговорах в Астане.

