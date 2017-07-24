Теракт в Пакистане. Погибли не менее 25 человек

В пакистанском городе Лахоре, провинция Пенджб, произошёл взрыв. По предварительным данным погибли не менее 25 человек, включая 10 полицейских, более 50 ранены. В МВД Пакистана не исключают, что количество жертв может вырасти, так как многие пострадавшие получили тяжелые ранения.
Ответственность за взрыв взяли на себя пакистанские представители движения "Талибан" (запрещено в России).
Взрыв осуществил террорист-смертник. Он подъехал на мотоцикле ко входу на рынок. По данным МВД Пакистана, целью преступника были полицейские, в тот момент находившиеся на рынке.
Ранее в понедельник в Кабуле взорвался автомобиль, в котором находились террористы-смертники. Погибли около 40 мирных граждан. Более 40 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя экстремисты из "Талибан".
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