Глава Пентагона критикует подчиненных за расточительство

Министр обороны США Джим Мэттис раскритиковал должностных лиц Пентагона за то, что было потрачено 28 миллионов долларов на закупки формы для Афганской национальной армии, у которой были камуфляжные рисунки, представляющие пышные леса. "Закупка униформы для наших афганских партнеров, осуществленная таким образом, который, возможно, привел к трате впустую десятков миллионов долларов налогоплательщиков за 10-летний период, не должна рассматриваться как несущественный эпизод в грандиозной схеме обязанностей и бюджета Минобороны", - говорится в меморандуме, опубликованном агентством Reuters 24 июля.

Речь идет о докладе Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), который пришел к выводу, что Пентагон напрасно потратил миллионы долларов на выдачу запатентованного шаблона камуфляжной формы, в то время когда уже имелся десяток образцов такой формы для пустынных районов, которые можно было бы использовать бесплатно. SIGAR, главный наблюдатель правительства США по Афганистану, сказал, что выбор дизайна был расточительным, учитывая, что только 2,1 процента Афганистана покрыто лесами. Это было выбрано потому, что министр обороны Афганистана в то время "любил лесные, городские и сдержанные узоры".

Мэттис в своей записке настаивает, что небрежные решения о трате денегналогоплательщиков в неэффективной и расточительной манере не могут повторяться. "Ожидаю, что все (Министерство обороны) воспользуется этой ошибкой в качестве катализатора для выявления других расточительных практик - и предпримут активные шаги для прекращения расточительства", - написал Маттис.