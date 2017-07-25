Президент Польши подписал закон, дающий право назначать судей

Президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект, принятый правящей партией "Право и справедливость" (PiS), который позволяет министру юстиции право нанимать и увольнять глав судов общей юрисдикции в стране.

"Президент подписал законопроект от 12 июля", - сообщает замглавы канцелярии президента на сайте президента Польши. Участники протестов, прокатившихся по всей Польше в последние дни, требовали, чтобы Дуда не подписывал законопроект, после того, как он наложил вето на два из трех законопроектов о судебной реформе, принятых парламентом.

Законопроект позволяет министру юстиции нанимать и увольнять старших судей, которые возглавляют обычные суды, что, по оценке партии "Право и справедливость", необходимо для того, чтобы судебная система была более подотчетна народу и сделала систему более эффективной. Критики считают, что реформа поставит под угрозу независимость судей.

Планы "Право и справедливость" по реформированию судебной системы привели десятки тысяч протестующих на улицы в городах Польши и вызвали обеспокоенность в Европейском союзе и Вашингтоне. Оппозиционные партии приветствовали вето Дуды двух из законопроектов, но призвали его также заблокировать третий. Дуда должен представить свои собственные альтернативные предложения в течение следующих двух месяцев для законопроектов, на которые он наложил вето.