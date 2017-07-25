Истребители КНР перехватили самолет-разведчик ВМС США

Два китайских истребителя перехватили самолет-разведчик ВМС США над Восточно-Китайским морем в выходные дни, когда один реактивный самолет прошел на расстоянии 90 метров от американского самолета. Об этом сообщили в понедельник официальные лица США.

Представители США, говорившие на условиях анонимности, заявили, что в воскресенье один из китайских самолетов J-10 подошел достаточно близко к самолету США EP-3, чтобы заставить американский самолет изменить курс. Китайский самолет был вооружен, а перехват произошел в 80 морских милях (148 км) от города Циндао.

Пентагон сказал, что встреча между самолетами была небезопасной, но добавил, что обычно такого рода взаимодействие происходит в рамках норм. В Пекине представитель МИД КНР Лу Канг в ответ на просьбу прокомментировать случшившееся пообещал задать вопросы «соответствующему отделу», ссылаясь на министерство обороны КНР.

Соединенные Штаты часто проводили наблюдательные операции вблизи побережья Китая, сказал Лу на ежедневном брифинге в Пекине. "Это не способствует взаимному доверию между китайскими и американскими военными и представляет собой угрозу законной безопасности Китая", - добавил Лу. "Мы надеемся, что Соединенные Штаты прекратят свою деятельность по наблюдению". Инциденты, такие как перехват в воскресенье, относительно распространены, сообщает Рейтер.