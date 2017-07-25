В Эрмитаже установят памятный знак в честь репрессированного ученого

Администрация Государственного Эрмитажа согласовала установку мемориального знака в честь востоковеда Рихарда Фасмера, работавшего в музее и репрессированного в 30-е годы.
Знак будет установлен во дворе Эрмитажного театра, сообщил координатор проекта "Последний адрес" Сергей Пархоменко у себя в Фейсбуке.
Рихард (Роман) Фасмер работал хранителем отдела нумизматики Эрмитажа до 1934 года, когда его арестовали по обвинению в связях с контрреволюционерами. Ученый скончался в 1938 году в лагере в Узбекистане.
В 1956 году Фасмера реабилитировали. В постановлении отмечалось, что доказательств его вины найти не удалось, а материалы дела были сфальсифицированы.
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