В Эрмитаже установят памятный знак в честь репрессированного ученого

Администрация Государственного Эрмитажа согласовала установку мемориального знака в честь востоковеда Рихарда Фасмера, работавшего в музее и репрессированного в 30-е годы.

Знак будет установлен во дворе Эрмитажного театра, сообщил координатор проекта "Последний адрес" Сергей Пархоменко у себя в Фейсбуке.

Рихард (Роман) Фасмер работал хранителем отдела нумизматики Эрмитажа до 1934 года, когда его арестовали по обвинению в связях с контрреволюционерами. Ученый скончался в 1938 году в лагере в Узбекистане.

В 1956 году Фасмера реабилитировали. В постановлении отмечалось, что доказательств его вины найти не удалось, а материалы дела были сфальсифицированы.