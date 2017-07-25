Авиакомпаниям разрешили отменить бесплатный багаж

Совет Федерации одобрил законопроект, который предоставляет авиакомпаниям право отменить норму о бесплатном провозе багажа при продаже невозвратных билетов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Документ был одобрен, несмотря на то, что против него выступил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. В комитете считают, что закон позволит авиакомпаниям повысить цены на билеты.