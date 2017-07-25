Авиакомпаниям разрешили отменить бесплатный багаж

Совет Федерации одобрил законопроект, который предоставляет авиакомпаниям право отменить норму о бесплатном провозе багажа при продаже невозвратных билетов. Об этом сообщает "Интерфакс".
Документ был одобрен, несмотря на то, что против него выступил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. В комитете считают, что закон позволит авиакомпаниям повысить цены на билеты.
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