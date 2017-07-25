Эрдоган сообщил о покупке ракетных комплексов С-400 у России

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о подписании соглашения с Россией о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом Эрдоган заявил, выступая на заседании парламентской фракции "Партии справедливости и развития", сообщает издание The Hurriyet. О том, какой именно документ был подписан и когда это произошло, турецкий президент не сообщил.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможной сделке, передает "Интерфакс".

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис выразил сомнение в совместимости российских зенитных ракетных систем с техникой союза НАТО, участником которого является Турция.

По информации агентства Bloomberg, сумма сделки может составить 2,5 миллиарда долларов.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет и других воздушных средств на дальности до 400 км.