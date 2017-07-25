В Екатеринбурге за участие в шествии арестован член "Артподготовки"

Суд в Екатеринбурге арестовал на 12 суток участника движения "Артподготовка" Виктора Балдина, задержанного после шествия 23 июля. Как сообщает портал "ОВД-Инфо", Балдин был признан виновным в неповиновении требованиям полицейских.

Во время рассмотрения дела Балдина, задержанная с ним активистка Елена Парий упала в обморок. В больнице Парий отказалась от госпитализации, оттуда ее увезли в отделение полиции.

В минувшее воскресенье после акции с транспарантами в Екатеринбурге были задержаны шесть активистов движения "Артподготовка". На четверых из них составили протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

