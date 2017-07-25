Навальный рассказал о собранных на предвыборную кампанию средствах

Оппозиционный политик Алексей Навальный собрал на предвыборную кампанию 98 миллионов рублей за семь месяцев, сообщается в его блоге во вторник.

По словам Навального, пожертвования на кампанию внесли более 70 тысяч человек. За семь месяцев соратники политика открыли 63 региональных штаба, в которых получают зарплату 230 сотрудников. В качестве волонтеров в штабах работают 130 тысяч человек, подчеркнул Навальный.

Кроме того, собранные деньги расходуются на печать агитационных материалов, канал в YouTube "Навальный Live" и организацию протестных акций. В качестве сравнения Навальный привел в пример, что за аналогичный период партия "Единая Россия" получила финансирование в размере двух миллиардов рублей.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Согласно результатам опроса "Левада-центра", опубликованного в июле, узнаваемость Навального составляет 55 процентов.

