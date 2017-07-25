Прокуратура Германии считает виновной участницу нацистского подполья

Федеральная прокуратура Германии попросила суд признать главную обвиняемую по делу неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье" Беате Цшепе соучастницей всех убийств, нападений и терактов, осуществленных этой организацией. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Прокурор Херберт Димер заявил, что Цшепе является сооснователем и соучастницей террористической группировки. По словам прокурора, следствие доказало, что обвиняемая принимала участие в планировании преступлений, занималась финансами и алиби. Сама Цшепе свою вину отрицает, утверждая, что узнавала о преступлениях постфактум.

Димер также сообщил, что обвинения, выдвинутые в отношении других четырех подсудимых, также подтвердились. Их подозревают в помощи экстремистам "Национал-социалистического подполья".

Процесс по делу группировки "Национал-социалистическое подполье" длится уже четыре года. По данным следствия, организация причастна к 10 убийствам, трем терактам с применением бомб и 15 вооруженным нападениям. Преступления совершались на почве национальной ненависти. Группировка состояла из трех человек, они ушли в подполье в 1998 году и начали. К началу судебного процесса в живых осталась только Цшепе. По данным полиции, двое предполагаемых подельников совершили самоубийство в 2011 году.

Ожидалось, что приговор по делу будет оглашен в начале 2017 года, однако его вынесение перенесли на более поздний срок.