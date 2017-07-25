Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт встретился с сотрудниками комитета по разведке Сената США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, показания Манафорта касались исключительно встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. Манафорт согласился на дополнительные интервью с комитетом сената.

Ранее во вторник юридический комитет Сената направил Манафорту повестку для дачи показаний на слушаниях в рамках продолжающегося расследования действий России во время президентской кампании 2016 года в США. Слушания пройдут в среду.

Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США в прошлом году. В июне 2016 года Манафорт возглавил избирательный штаб Трампа и тут же принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Манафорт оставил свой пост, после того как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

