Украина отвергла обвинение во вмешательстве в выборы в США

Посольство Украины в Вашингтоне отвергло обвинение в поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон во время президентских выборов в США в 2016 году. "Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов", - говорится в сообщении в твиттере посольства.

Ранее Дональд Трамп в твиттере заявил, что генеральному прокурору Джеффу Сешнсу следует расследовать действия Украины, которая, по мнению американского президента, поддерживала Клинтон.

Две недели назад кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рей выразил готовность изучить возможное украинское вмешательство в предвыборную кампанию в США.