Жители Таймыра вновь требуют референдума об автономности

Инициативная группа жителей Таймыра во вторник в третий раз подала документы в избирательную комиссию, требуя провести референдум о возвращении территории статуса автономного округа. Член инициативной группы Стелла Кох рассказала Радио Свобода, что одновременно представители Эвенкии направили в Конституционный суд заявление с просьбой дать оценку Федеральному конституционному закону об объединении регионов. На основании него Эвенкию и Таймыр присоединили к Красноярскому краю.

Предыдущие обращения инициативной группы на Таймыре не принесли результатов. В первый раз активисты получили отказ по формальным основаниям (под заявлением не хватило одной подписи члена инициативной группы). Во второй депутаты райсовета заявили, что подобный вопрос должен решаться не на районном, а на краевом или федеральном уровне.

В середине 2000-х годов Таймыр и Эвенкия были присоединены к Красноярскому краю в качестве муниципальных районов и утратили статус автономных округов, что существенно осложнило жизнь северян. Налоговые поступления от крупнейших добывающих компаний идут не в местные бюджеты, а в региональный, откуда Таймыр и Эвенкия получают деньги без учета специфики территорий.

Госучреждений (соответственно, и госуслуг) в этих районах практически не осталось, и за получением любой справки или документа, включая паспорт, жителям Таймыра приходится ехать за сотни километров в Норильск. В похожей ситуации оказалась и Эвенкия. В упадок пришли медицина и образование, растет смертность. Северяне начали требовать возвращения им статуса автономного округа уже через два года после присоединения к краю, но безуспешно.