Мэрия Москвы вернет жителям интерната квартиры, отданные в ренту

В московской мэрии заявили о намерении вернуть двум жителям психоневрологического интерната (ПНИ) квартиры, которые их опекун передал в пожизненную ренту. Об этом в среду сообщил заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

По его словам, мэрия Москвы уже требовала расторгнуть договор ренты, но проиграла суд. Новый иск будет подан на следующей неделе, утверждает чиновник.

Накануне интернет-издание "Медуза" опубликовало материал о жизни людей в психоневрологических интернатах. В нем, в частности, упоминались Роман Богомолов и Елена Ильинская, признанные недееспособными и находящиеся в ПНИ номер 30. По данным издания, депутат Мосгордумы Алексей Мишин, ранее возглавлявший учреждение, передал их квартиры двум своим приближенным по договору пожизненной ренты.

Сам Мишин не прокомментировал расследование "Медузы". Замглавы Мосгордумы Андрей Метельский назвал возможные злоупотребления собственностью пациентов "высшей степенью подлости".