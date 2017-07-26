Задержанный 1 мая активист-веган оштрафован на 15 тысяч рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей активиста-вегана Ростислава Чеботарева за "пропаганду вегетарианства и нетрадиционной ориентации" во время первомайского шествия. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правозащитное движение "Открытая Россия".

Чеботарев шел с плакатом "Ни в какой эксплуатации нет необходимости - становись веганом". Как сообщили в "Открытой России", задержания веганов начались, когда полицейские увидели в колонне радужные флаги.

Всего на согласованной демонстрации 1 мая в Москве были задержаны 17 активистов-веганов из колонны КПРФ. В отношении 15 из них составили протоколы по статье о нарушении правил проведения митингов, двое были отправлены на комиссию по делам несовершеннолетних.

