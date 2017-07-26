Координатора штаба Навального обвинили в осквернении монумента

Следственный комитет предъявил обвинение по статье "Публичное осквернение символов воинской славы России" координатору волгоградского штаба Алексея Навального Алексею Волкову. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до трех лет.

Поводом для обвинения стала публикация Волковым картинки, на которой лицо памятника "Родина-мать" с помощью фотофильтра окрашено в зеленый цвет. Фотомонтаж стал отсылкой к инциденту в Барнауле, где перед открытием предвыборного штаба Навального облили зеленкой. Сейчас Волков находится под подпиской о невыезде. Он отказался от дачи показаний.

24 марта во время открытия штаба Навального в Волгограде из-за этой фотографии произошла потасовка. Позже было возбуждено уголовное дело.12 мая у Волкова прошел обыск. В июне следователи заявили, что картинку якобы опубликовали с устройств, принадлежащих активисту.