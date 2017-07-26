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Координатора штаба Навального обвинили в осквернении монумента

Лестница, ведущая к монументу "Родина-мать зовет!", на Мамаевом кургане, архивное фото

Следственный комитет предъявил обвинение по статье "Публичное осквернение символов воинской славы России" координатору волгоградского штаба Алексея Навального Алексею Волкову. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до трех лет.

Поводом для обвинения стала публикация Волковым картинки, на которой лицо памятника "Родина-мать" с помощью фотофильтра окрашено в зеленый цвет. Фотомонтаж стал отсылкой к инциденту в Барнауле, где перед открытием предвыборного штаба Навального облили зеленкой. Сейчас Волков находится под подпиской о невыезде. Он отказался от дачи показаний.

24 марта во время открытия штаба Навального в Волгограде из-за этой фотографии произошла потасовка. Позже было возбуждено уголовное дело.12 мая у Волкова прошел обыск. В июне следователи заявили, что картинку якобы опубликовали с устройств, принадлежащих активисту.

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