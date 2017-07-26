Продажа богатств Лесина

В Лос-Анджелесе выставлена на продажу еще одна вилла, принадлежавшая экс-министру печати России Михаилу Лесину, умершему при неясных обстоятельствах в отеле в Вашингтоне два года назад.

Вилла площадью 13 тысяч квадратных футов (более 1200 кв. м) находится в престижном районе Брентвуд. Предстоящая продажа – последнее событие, связанное с именем бывшего влиятельного представителя российского режима, в 2009 году уволенного с госслужбы.

Gibson International, калифорнийская фирма, специализирующаяся на торговле элитной недвижимостью, выставила эту виллу на продажу по цене $23 млн. Другой дом, принадлежавший Лесину, предлагается покупателям за $29 млн. По данным на 25 июля он по-прежнему находился в списке объектов, предлагаемых покупателям другой риэлторской фирмой.

Обе виллы были приобретены в 2009 году созданной Лесиным фирмой Dastel. Эти сделки привлекли внимание американских правоохранительных органов в декабре 2014 года, когда сенатор Роджер Уикер обратился в министерство юстиции с запросом – расследовать, не противоречит ли покупка вилл законам США о борьбе с отмыванием денег.

Позднее официальным владельцем компании Dastel стал сын Михаила Лесина – Антон. У него не один год был успешный бизнес в Голливуде – в некоторых фильмах, которые он финансировал, снимались, в частности, Брэд Питт и Роберт Де Ниро. Сам Антон Лесин в настоящий момент оказался недоступен для комментариев.

Что касается Лесина-старшего, то в начале 2000-х, в первые годы правления президента Путина, он занимал пост министра печати. Тогда Лесин помог поставить под контроль Кремля ведущие телеканалы России, в том числе НТВ. Позднее он сыграл большую роль в формировании холдинга "Газпром-медиа" и создании спутникового телеканала Russia Today, ныне известного как RT.

В 2013 году, когда Михаил Лесин был назначен главой холдинга "Газпром-медиа", Радио Свобода посвятило Лесину и его карьере специальную программу:

Основным источником состояния Лесина считается компания Video International, созданная им в 90-е годы и работавшая на рынке телевизионной рекламы. Позднее ее приобрел Юрий Ковальчук – главный акционер банка "Россия", тесно связанный с Кремлем.

5 ноября 2015 года тело Михаила Лесина было найдено в отеле Dupon Circle в Вашингтоне, в паре кварталов от Белого дома – через два дня после того, как Лесин присутствовал на ужине в Институте Кеннана, аналитическом центре, специализирующемся на России. Другим гостем там был Петр Авен, глава совета директоров "Альфа-банка", который и организовал приглашение Лесина. Позднее Авен скептически высказывался о версиях возможного убийства Лесина. Хотя различных слухов по поводу этой смерти было немало:

На следующий день, 4 ноября, Лесин, в свою очередь, пытался добиться для Авена приглашения на частное мероприятие в Атлантическом совете, но представители этой организации отклонили запрос.

В октябре 2016 года полиция и Управление генерального прокурора США по Вашингтону объявили о результатах расследования обстоятельств смерти Михаила Лесина. По их данным, он погиб в результате несчастного случая: причиной смерти стали травмы, полученные при падении. Перед смертью 57-летний Лесин несколько дней был в тяжелом запое.

В апреле 2016 года принадлежавшая Лесину яхта была продана с помощью посреднической фирмы из Флориды. Заявленная цена составила $40 млн, но фирма отказалась тогда сообщить подробности сделки, заявив лишь, что продажа оказалась "впечатляюще быстрой".