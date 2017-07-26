Quartz: семья Якунина наняла фирму для сокрытия активов от Навального

Семья бывшего главы РЖД Владимира Якунина наняла в Лондоне три фирмы для сокрытия активов, в том числе от основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и улучшения репутации. Об этом пишет издание Quartz.

Интеллектуальная фирма GPW & Co скрывала активы Якунина, добавляя в цепочку владельцев дополнительные компании, юридическая контора Mishcon de Reya отслеживала публикации о бывшем главе РЖД. Пиар-компания Project Associates помогала сыну Якунина Андрею "улучшить его образ".

В 2013 году Навальный сообщил, что ФБК выявил сеть офшорных компаний, через которые Якунин и члены его семьи контролируют недвижимость в Москве и других регионах России. Якунин покинул пост главы РЖД в августе 2015 года.

