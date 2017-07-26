Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Лицом к событию

"Капитал". Эфир в 19.05

Юбилейный выпуск "Капитала" Карла Маркса к 100-летию первого издания в 1867 году в типографии Отто Мейснера в Гамбурге

К 150-летию выхода классики политэкономии и марксистской теории

Почему труд по экономической теории стал учебником революций ХХ века? О новых противоречиях между трудом и капиталом, прибавочной стоимости, прибыли и заработной плате. Что такое быть марксистом сегодня? Верно ли учение о классовой борьбе в постиндустриальном обществе и современной России?

Павел Кудюкин, президент Экспертного фонда социальных исследований, доцент ВШЭ, бывший зам министра труда в правительстве Ельцина – Гайдара; Даниил Коцюбинский, историк (Петербург); Александр Бузгалин, профессор МГУ, марксист; Борис Кагарлицкий, политолог, социолог, директор Института глобализации и социальных движений.

Ведет программу Елена Фанайлова.

Опрос прохожих на улицах Москвы

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG