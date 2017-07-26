"Капитал". Эфир в 19.05

Почему труд по экономической теории стал учебником революций ХХ века? О новых противоречиях между трудом и капиталом, прибавочной стоимости, прибыли и заработной плате. Что такое быть марксистом сегодня? Верно ли учение о классовой борьбе в постиндустриальном обществе и современной России?

Павел Кудюкин, президент Экспертного фонда социальных исследований, доцент ВШЭ, бывший зам министра труда в правительстве Ельцина – Гайдара; Даниил Коцюбинский, историк (Петербург); Александр Бузгалин, профессор МГУ, марксист; Борис Кагарлицкий, политолог, социолог, директор Института глобализации и социальных движений.

Ведет программу Елена Фанайлова.

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