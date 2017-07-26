Семья Рауля Валленберга подала в суд на ФСБ России

Семья героя Второй мировой войны, шведского дипломата Рауля Валленберга, спасшего от нацистов десятки тысяч евреев, подали иск к Федеральной службе безопасности России в Мещанский районный суд Москвы. Об этом "Интерфаксу" сообщил руководитель объединения "Команда 29", адвокат Иван Павлов.

Семья дипломата, который пропал в советской тюрьме, намерена добиться доступа к архивным записям ФСБ, которые ранее предоставлялись в неполном виде.

Валленберг, работавший на дипломатическом посту в представительстве Швеции в Будапеште в июле 1944 году помог спастись двадцати тысячам венгерских евреев - он выписал им специальные "защитные паспорта", которые сохранили им жизни в последние месяцы Холокоста. В начале 1945 года, после вступления советской армии в Будапешт, Рауль Валленберг был арестован, переправлен в Москву и предположительно умер в советской тюрьме. В октябре 2016 года шведские власти официально объявили о смерти Валленберга.

В марте родственники дипломата запросили у ФСБ доступ к оригиналам документов Любянской тюрьмы и тюрьмы Лефортово за 1945-1947 годы. Родственникам так и не удалось получить доступ к оригиналам документов.

