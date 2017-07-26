Сенат США: Россия обходит закон о регистрации иностранных агентов

В Вашингтоне в Сенатском комитете по юридическим делам состоялись слушания, посвященные Закону о регистрации иностранных агентов (FARA), и попыткам повлиять на выборы в США. Вот, что сказала сенатор Эми Клобучар (демократ от штата Миннесота):

«Наши спецслужбы обнаружили, что Россия пыталась вмешаться в наши выборы. В январе 2017 года Управление директора Национальной разведки опубликовало отчет, в котором описываются некоторые из этих попыток, в том числе через новостные каналы. Говорят, что российская организация RT America была создана так, чтобы избежать Закона о регистрации иностранных агентов, поскольку она зарегистрирована была как некоммерческая, а не как государственная организация».

Эл Франкен, демократ от штата Миннесота:

"Нью-Йорк Таймс" сообщила, что президент Трамп вышел со своей встречи с президентом России Владимиром Путиным 7 июля в Гамбурге и привел его слова:«Передайте своим помощникам, что российский президент утверждает, что кибер-операторы Москвы настолько хороши, что при проведении скрытых компьютерных сетевых операций, если бы они погрузились в системы Национального демократического института, их бы не поймали ». Теперь, застыньте на мгновение - президент Соединенных Штатов принимает слова Владимира Путина, а не слова спецслужб американского государства».

Закон о регистрации иностранных агентов был принят в США в 1938 году, чтобы обеспечить осведомленность общественности о попытках правительства Германии и нацистской партии использовать сеть граждан и фирм в Соединенных Штатах, чтобы повлиять на общественное мнение и политику Соединенных Штатов в пользу Германии.

Сенатор Чарльз Грассли (республиканец от Айовы) заявил, что в настоящее время только девять человек во всем Министерстве юстиции США работают полный рабочий день, чтобы обеспечить соблюдение этого закона и контролировать потенциальных незарегистрированных иностранных агентов. Неудивительно, что в настоящее время зарегистрировано только 400 иностранных агентов, сказал сенатор.

"Кто-нибудь может всерьез полагать, что только 400 человек во всех Соединенных Штатах берут иностранные деньги за PR (кампания по связям с общественностью) и лоббирование?» - задался вопросом сенатор Грассли.