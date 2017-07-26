Сотрудник СК уволился из-за "некомпетентности" руководства

Сотрудник московского управления Следственного комитета России Алексей Островидов, который входил в следственную группу по так называемому "Болотному делу", уволился, заявив о "профессиональной некомпетентности" своего руководства. Об этом сообщает РБК.

В заявлении об увольнении Островидов написал также, что руководство первого управления СК по Москве, по словам следователя, "противодействует" в расследовании уголовных дел о бандитизме и убийствах и "игнорирует" требования российского законодательства. "Учитывая отсутствие предпосылок к изменению ситуации в лучшую сторону, полагаю для себя невозможным в сложившихся условиях продолжать службу в Следственном комитете", – заявил Островидов.

Полковник юстиции Алексей Островидов входил в следственную группу по делу о протестной акции на Болотной площади 6 мая 2012 года. Всего по этому делу были осуждены около 20 гражданских активистов. РБК отмечает, что Островидов работал в Следственном комитете с 2010 года и в основном занимался расследованием насильственных преступлений.