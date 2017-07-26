Госсекретарь США Тиллерсон заявил, что "никуда не уходит"

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "никуда не уходит", отрицая таким образом появившиеся ранее сообщения, которые утверждали, что он рассматривает возможность покинуть свой пост.

"Я никуда не ухожу", - сказал Тиллерсон журналистам в Государственном департаменте. На вопрос, как долго он останется, Тиллерсон повернулся и, улыбнувшись, сказав: "До тех по пока президент оставит меня". Отвечая на вопрос о своих отношениях с президентом Дональдом Трампом, Тиллерсон просто сказал: "Хорошо".

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон собирается в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.