Саакашвили намерен сохранить за собой украинское гражданство

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президенту Петру Порошенко не удастся лишить его украинского гражданства.

В своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, Саакашвили подчеркнул, что живет на Украине уже 13 лет и участвовал "в трех революциях". Он добавил, что его хотят заставить получить "статус беженца".

Экс-губернатор также обвинил действующего президента Украины в попытке наладить связи с бизнесменом Бидзиной Иванишвили, которого он назвал "грузинским олигархом русского проекта".

Саакашвили также заверил, что продолжит бороться за реформы на Украине.

О том, что Киев лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, стало известно накануне. Сообщалось, что бывший губернатор Одесской области не указал в документах наличие судимости, хотя был заочно арестован в Грузии. Там его обвиняют в превышении должностных полномочий.