СМИ: российские спецслужбы следили за штабом Макрона через фейсбук

Российские спецслужбы следили за предвыборной кампанией президента Франции Эмманюэля Макрона через фейсбук. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. По данным собеседников агентства, для слежки за соратниками Макрона было создано более двадцати фальшивых профилей в фейсбуке.

По информации Reuters, российские агенты выдавали себя за друзей соратников Макрона, пытаясь выведать личную информацию. На подозрительное поведение ряда аккаунтов обратили внимание в руководстве социальной сети. Методы владельцев страниц якобы напоминали работу одного из подразделений ГРУ. В апреле фейсбук объявил, что будет блокировать страницы, с которых распространяется недостоверная информация о выборах во Франции. В соцсети заявили о 30 тысячах фейковых профилей, источникам агентства Reuters известно о 70 тысячах.

В начале июня в Национальном агентстве безопасности информационных систем Франции заявили, что хакеры из России непричастны к кибератакам на штаб Макрона. До этого, в мае, была взломана электронная почта тогда ещё кандидата в президенты Макрона. Содержание его переписки было выложено в сеть. Источники Reuters утверждают, что ко взлому причастны хакеры связанные с Кремлём, но у них нет доказательств того, что кибератака произошла по заказу российского правительства.