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Постпредом России при ООН назначен Василий Небензя

Василий Небензя

Постоянным представителем России в ООН назначен замглавы Министерства иностранных дел страны Василий Небензя. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

О рассмотрении кандидатуры Небензи стало известно в мае. Он работает заместителем министра иностранных дел России с 2013 года, а до этого занимал посты в представительствах при ООН в Нью-Йорке и Женеве.

Прежний представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, на 65-м году жизни.

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