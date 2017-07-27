Парламент Израиля объявил День Победы государственным праздником

В Израиле парламент утвердил празднование 9 мая Дня Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Законопроект об этом был одобрен единогласно.

Ввести празднование Дня Победы в Израиле на государственном уровне предложил депутат партии "Наш дом Израиль" Одед Форер. По его словам, сохранить память о Дне Победы для будущих поколений – "моральный долг" израильтян. Он отметил, что во Второй мировой войне участвовали более полутора миллионов евреев.



День Победы над нацистской Германией отмечают 9 мая в России и странах бывшего СССР. В западных государствах день разгрома нацистов приходится на 8 мая.