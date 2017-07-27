В Белом доме заявили, что Трамп может усилить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект о новых санкциях против России для того, чтобы с целью ввести "еще более жёсткие" ограничительные меры. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи. По его словам, Трамп — сторонник контрмер в отношении России.

Финальная версия закона о санкциях США в отношении России, Ирана и Северной Кореи будет одобрена Сенатом до конца июля. Этот билль, в частности, придает ограничительным мерам статус закона. Санкции ввели из-за аннексии Крыма, поддержки сепаратистов на востоке Украины и российского вмешательства в прошлогодние президентские выборы в США.

Закон одобрила Палата представителей Конгресса США. Если президент Дональд Трамп подпишет документ, то он больше не сможет ослабить санкции или существенно менять американскую политику в отношении России без согласия Конгресса.