В Иркутске на пикете в поддержку Навального задержали активистов

В центре Иркутска полиция задержала четырех волонтеров штаба оппозиционера Алексея Навального во время согласованного пикета. У активистов изъяли баннерную конструкцию "куб" и листовки.

Как сообщил координатор иркутского штаба оппозиционного политика Сергей Беспалов, полиция подошла к пикетчикам спустя час после начала мероприятия. Полицейские сообщили, что им поступил сигнал об административном правонарушении – "проведение предвыборной агитации вне агитационного периода". В итоге они задержали двух девушек-волонтеров, Марию Замазчикову и Марию Коркину. Примерно в это же время в другой части города были задержаны двое молодых людей, раздававших агитлистовки Навального.

Девушек отпустили через полчаса после задержания, когда к ним на помощь приехал адвокат. Молодых людей продержали в отделении больше четырех часов.

Иркутский штаб Навального уже в третий раз за июль проводит пикет в центре города. Первый – не был согласован с местными властями и закончился массовыми задержаниями. Вторая серия пикетов, уже согласованных на 20–21 июля, обошлась без задержаний. Однако 21 июля полиция провела в штабе на Тимирязева обыски.