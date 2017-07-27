Росгики для Росгвардии

В Росгвардии будут созданы собственные "научные роты", причем, возможно, уже осенью - об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии, генерал-лейтенант Евгений Фуженко.

Фуженко объяснил, что на идею создания научных рот Росгвардию натолкнул опыт Минобороны, где подобные подразделения начали формироваться с 2013 года - в первую очередь, из IT-специалистов. "Мы начинаем "большую охоту" на программистов. Охоту в хорошем смысле этого слова, потому что это продиктовано тем объемом программного продукта, который необходим армии в ближайшие пять лет", - объявил тогда министр обороны Сергей Шойгу.

Чтобы попасть в одну из научных рот Минобороны нужно иметь диплом о высшем образовании, предпочтительно, научно-техническом: фактически, это подразделения были созданы для того, чтобы выпускников вузов, попавших в армию по призыву или по собственному желанию, можно было использовать с большей эффективностью, чем для обычных армейских нарядов и работы в подсобных хозяйствах. Официально декларируемые сферы деятельности научных рот Минобороны крайне разнообразны - от робототехники и беспилотной авиации до спецсвязи и сбора и анализа электронных разведданных.

В сети можно найти рассказ одного из призывников, отслужившего в научной роте в 2014-2015 годах. Автор рассказывает, что окончил вуз по IT-специальности, поступил в аспирантуру, но вскоре бросил ее и лишился права на отсрочку от военной службы. В военкомате ему предложили отправиться в научную роту, причем дополнительного конкурса для этого фактически не потребовалось. Молодой человек рассказывает, что условия службы были относительно комфортными: недавно отремонтированные казарменные помещения, возможность без ограничений пользоваться смартфоном, полное отсутствие дедовщины. В то же время, курсантам приходилось заниматься далеко не только "научной" деятельностью:

"По задумке, боец в рабочий день должен заниматься научной деятельностью по тематике, определенной его руководителем. Однако на деле все обстояло несколько иначе. Бойцов научной роты ну оооочень любили привлекать к самым различным делам, начиная от срочного составления презентаций, рисования картинок, подготовки текстов для командования, починки компов, удаления вирусов и другими околоэникейскими задачами, заканчивая простой физической работой (потаскать песок, разгрузить бетонные бордюры, что-то починить, покрасить, перетащить) для прапоров, никакого отношения к нашей роте не имеющих".

Софт приходилось скачивать с помощью мобильного интернета через смартфоны

Конкретные технические задачи, которые ставились перед военнослужащими, автор описывает скупо, отмечая лишь, что они были преимущественно связаны с программированием и "микросхемами". Пи этом, официальный доступ к интернету у курсантов роты был крайне ограничен, а необходимое программное обеспечение командование не предоставляло, так что софт приходилось скачивать с помощью мобильного интернета через смартфоны. В общем свою службу бывший военнослужащий охарактеризовал так: "неплохая практика, хоть и забесплатно". А вот насколько формирование научных рот помогает российским вооруженным силам сократить технологическое отставание от западных армий пока сказать нельзя. Во всяком случае качество презентаций в PowerPoint точечно улучшено, а некоторые выпускники ВУЗов получили возможность отслужить в относительном комфорте. Автор биографического рассказа утверждает, что некоторые из его сослуживцев даже решили остаться служить в роте по контракту.

​Задачи научных подразделений Росгвардии Евгений Фуженко сформулировал очень широко - это и "интернет-исследования" и "проектирование вооружений" и "противодействие терроризму". Кроме того, в департаменте по взаимодействию СМИ сообщили, что будет сформирована небольшая группа из 7 человек, которая займется "вопросом изучением пиар-технологий и повышения имиджа Росгвардии".

Фуженко отметил, что отбор в научную роту Росгвардии будет конкурсным, предпочтение отдадут участникам олимпиад, обладателям государственных стипендий, авторам научных публикаций. Опыт аналогичных подразделений Минобороны показывает, что в некоторых случаях для попадания в них достаточно вузовского диплома и знания минимальных основ программирования, но, в зависимости от региона и года призыва, случается и конкурс по 3 человека на место. Распространена практика, когда представители Минобороны специально проводят встречи со студентами старших курсов профильных вузов, агитируя их пройти службу не в обычном армейском подразделении, а в научной роте. Вероятно, теперь у армейских зазывал появятся конкуренты.