В Иерусалиме 56 человек пострадали в новых столкновениях

В Иерусалиме - новые столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности в районе Храмовой горы.

По данным палестинского отделения Красного креста пострадали 56 человек.

Когда группа полицейских прошла в центр толпы верующих, в стражей порядка полетели камни, петарды, пластиковые бутылки, в ответ они применили шумовые гранаты.

Ранее в четверг тысячи мусульман устремились в мечети Аль-Акса и Купол Скалы, как только их лидеры призвали прекратить двухнедельный бойкот святых мест - после демонтажа израильскими властями ограждений и металлодетекторов у входа на Храмовую гору.

С 16 июля мусульмане устраивали многотысячные молитвы прямо в Старом городе в знак протеста против ограничения израильскими властями входа на Храмовую гору в ответ на убийство двух полицейских.

21 июля мирные молитвы в Иерусалиме переросли в столкновения с полицией - погибли 3 палестинца, десятки людей были ранены. В тот же день на Западном берегу Иордана палестинец убил трёх поселенцев.

Оказавшись под интенсивным давлением международного сообщества, Израиль отменил чрезвычайные меры безопасности в районе Храмовой горы, на которой находятся святыни и мусульман, и иудеев.