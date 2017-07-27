Невымышленные угрозы

Жителей развитых государств мира, в том числе России, все чаще поражают странные и нетипичные инфекционные заболевания, считавшиеся до сих пор либо экзотическими, либо давным-давно побежденными и забытыми. До сих пор, впрочем, в мире не случилось пандемии ни одной из тех страшных болезней, о вспышке которых в том или ином регионе планеты говорили какое-то время назад почти все средства массовой информации. Однако рано или поздно катастрофа все-таки может случиться.

Глобальные изменения климата, повышение общей температуры атмосферы, массовая миграция и развитие туризма – все эти факторы меняют "инфекционную картину" мира. Весной этого года врачи из российского государственного научно-исследовательского института "Микроб" назвали потенциально самые опасные заболевания для россиян в 2017 году. В их число вошли чума, сибирская язва, холера и малярия.

В 2016 году были зафиксированы неожиданные, хоть и локальные вспышки чумы на Алтае и в Туве. 36 человек заразились сибирской язвой на полуострове Ямал. А несколько дней назад почти во всех водоемах Москвы внезапно были обнаружены личинки комаров, переносящих малярию, в связи с чем Минздрав и Роспотребнадзор распорядились срочно провести санитарную обработку берегов всех рек, прудов, зон отдыха и пляжей в Москве.

Малярийные комары, или анофелесы, существовали в Центральной России всегда, однако некоторые медики и журналисты обратили внимание на них только сейчас. От эпидемии малярии Россию всегда спасали зима и холод, так как малярия – тропическая болезнь. Но глобальные изменения климата и всеобщее потепление могут изменить ситуацию – о миграции переносящих самые разные опасные инфекции южных насекомых на север и увеличении, из-за изменений климата, площади распространения тропических болезней и российские, и западные ученые предупреждают давно.

Та же малярия была и остается одной из опаснейших болезней. Она распространена более чем в 100 странах мира, где живет половина населения Земли, ежегодно ей заражается не меньше 400 миллионов человек и умирает от нее около 1 миллиона. В целом за последние 30–40 лет заболеваемость малярией в мире выросла в 2–3 раза. От малярии умерли, достоверно или вероятно, Александр Македонский, Чингисхан, Данте, Христофор Колумб, Оливер Кромвель, художник Караваджо и поэт Байрон.

О том, насколько власти, медики и население России и всех северных развитых стран мира готовы к появлению новых экзотических заболеваний или возвращению старых болезней, считавшихся до сих пор побежденными, в интервью Радио Свобода рассказывает медицинский эксперт Софья Зигмунд:

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​– В мире существует много так называемых "забытых болезней", которые так называются потому, что хоть они и поражают до миллиарда человек в год, но не в развитых странах, а в бедных государствах Африки, Латинской Америки, Азии. Это малярия, тиф, лихорадка Денге, список очень велик. Соответственно, правительства ведущих государств и фармацевтические транснациональные компании не особо обращают на них внимание. Говоря конкретно о России, можно ли перечислить опасные инфекционные заболевания, которые, что называется, уже подступили к ее границам?

– К этим заболеваниям можно отнести менингококковые инфекции, клещевой боррелиоз, который был широко выявлен в европейской части России уже в 2016 году, геморрагические лихорадки, переносимые обычными грызунами, которые могут появиться на подмосковном дачном участке, и, конечно, малярию, которую все мы сейчас вспоминаем. Есть возможность возникновения опаснейшей лихорадки Денге, но пока что в России зафиксировали лишь два случая инфицирования ей. Еще я упомяну гепатит С, один из наиболее опасных, поскольку он выявляется не сразу. В принципе, список можно продолжать, но предлагаю сконцентрироваться на том, о чем сейчас говорит общество, явно взбудораженное личинками малярийных комаров, обнаруженных в водоемах Москвы и Московской области.

– Насколько велика вероятность, что в связи с глобальным потеплением и необычайно сырым летом малярия действительно вдруг станет угрозой? Причем станет вновь – ведь это заболевание для России, по крайней мере, ее южной части, вовсе не далекая экзотика. Еще сто лет назад она была весьма распространена.

– Я бы пока очень осторожно говорила о возможной эпидемии малярии в Московской области. Для того чтобы появилась реальная угроза массового заражения, нужно соблюдение сразу нескольких факторов. Источник инфекции – это самка комара нескольких видов рода Anopheles, в основном проживающих свой полный жизненный цикл лишь в странах, где не бывает минусовых температур, хотя и не всегда. Нынешнее не только дождливое, но и холодное лето в этом смысле как раз благо для москвичей. Потому что необходима высокая среднесуточная температура, при которой и развиваются малярийные плазмодии, и комар становится опасным. Но это лишь нынешнее лето такое. В целом, что касается глобального потепления и глобальных изменений климата, приведу данные ВОЗ: уже созданы математические модели, которые доказывают, что если общая температура атмосферы Земли повысится только на 2 градуса Цельсия, то мировая заболеваемость малярией возрастет на 3–5 процентов. Это, чтобы было понятно, еще несколько сотен миллионов инфицированных людей.

– Российская медицина находится, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Уровень общей грамотности всего населения, гигиены и так далее также известен. По этим параметрам россияне потенциально оказываются более уязвимыми перед лицом новых инфекций, чем жители, допустим, Германии или Канады, стран, сравнимых по климату? То есть Россия в инфекционно-медицинском смысле – это, скорее, Индия или Бразилия, но с пока холодным климатом, или я не прав?

– Безусловно, в ваших словах есть большая доля истины. К сожалению, диагностика на догоспитальном этапе в России находится на очень низком уровне. Врачи не обучены, они не задумываются над тем, что больного, который приходит на прием к участковому и жалуется на высокую температуру, прежде всего следует отправить на расширенный анализ крови. Что абсолютно всех, у кого наблюдается лихорадка, нужно проверять на все инфекции, в том числе и на малярию. Практика уже показала, что люди, заболевшие малярией за границей и вернувшиеся домой, такие случаи были зафиксированы в Западном и Северном административных округах Москвы, слишком поздно получили правильный диагноз. Их лечили от ОРЗ, от воспаления легких и так далее, и потеряли необходимое время.

Диагностика на догоспитальном этапе в России находится на очень низком уровне

​– Я не только о малярии спрашивал, а в целом о готовности населения и российской медицины к различным эпидемиям новых заболеваний, различных лихорадок, тифа, чего угодно.

– Да, в принципе, все это можно экстраполировать и на возникновение любых особо опасных инфекций. К этому российская медицина должна быть готова, но пока – нет. Должны быть центры, филиалы Института тропической медицины, нечто мобильное, и должна быть схема, алгоритм, по которому медицинские учреждения будут реагировать на ту или иную вспышку – брюшного тифа, к примеру, или, как в Ростове-на-Дону недавно, менингококковой инфекции. Ведь любая эпидемия – это еще и страшный экономический ущерб, потерянные миллионы и миллионы долларов. Заинтересованность государства должна быть совершенно прямой!

Раз мы начали говорить о глобальном потеплении, вообще об изменении климата, так вот все та же Всемирная организация здравоохранения полагает, что приспособление экономики и здравоохранения высокоразвитых стран к этим процессам в период до 2030 года обойдется минимум в 700 миллиардов долларов. Например, исследования в госпиталях США отмечают, что изменения климата влияют не только на вспышки давно забытых заболеваний, с которых мы начали, но и на совершенно новое протекание тех болезней, с которыми мы уже смирились и к ним привыкли – тех же кардиоваскулярных заболеваний, астмы, сезонных аллергий, период которых увеличивается. Российское здравоохранение пока не готово встретить лицом к лицу эту проблему, которая, может быть, не сегодня, но через несколько лет, через год, два, три, может оказаться серьезной.

– В последние десятилетия много говорилось и писалось об угрозах эпидемий, даже пандемий, птичьего гриппа, атипичной пневмонии, ящура, вируса лихорадки Зика и так далее, но ведь ничего ужасного не произошло. Может быть, мы зря беспокоимся и это все журналистские медийные пузыри, для привлечения внимания?

Все привыкли и воспринимают обыденно существование опаснейших заболеваний​

– И да, и нет. С одной стороны, все привыкли и воспринимают обыденно существование опаснейших заболеваний, которые у нас под боком, – это растущая заболеваемость туберкулезом, или непрерывный рост числа ВИЧ-инфицированных, или болеющих сифилисом. Кстати, по данным Миграционного центра Москвы, в 40 раз за последние пять лет увеличилось число выявленного сифилиса среди мигрантов! Это все "скучные вещи". С другой – конечно, медийные пузыри тоже надуваются, как, например, в случае с лихорадкой Зика. Помните, как многих предупреждали не ездить на последние Олимпийские игры в Бразилию? Однако Олимпиада в Рио-де-Жанейро прошла без медицинских проблем, и те спортсмены, которые туда не приехали, напуганные медийными пузырями, как мы говорим, много потеряли. Тут необходимо, мне кажется, придерживаться разумной золотой середины. Давайте получим максимум информации! Если мы собираемся в командировку или на отдых за рубеж, давайте проштудируем, какие необходимо сделать прививки, если мы едем, скажем, в зону эпидемии лихорадки Денге. Давайте будем взрослыми людьми и станем взвешивать риски и отвечать сами за себя.

– Я спрашиваю скорее о том, действительно ли велика вероятность того, что, привыкнув, что мы постоянно говорим об угрозе какой-то эпидемии с экзотическим названием и она не случается, человечество потом не обратит уже внимания на настоящую угрозу? Как в случае с тем мальчиком, который кричал "Волки, волки!".

Не стоит усыплять себя мыслью, что все это вымышленные угрозы

– Мы уже столько угроз пережили и через них прошли, что, действительно, можем на это не обратить внимания в нужный момент. Но сегодня, мне кажется, не стоит усыплять себя мыслью, что все это вымышленные угрозы. Да, человечество прошло SARS, потом птичий грипп. Мы справились с Эболой и так далее. Но все это не значит, что опасности нет! Когда мы знаем обо всех рисках, мы сможем правильно реагировать в случае, если угроза станет реальностью. Гипотетическая возможность и риски пандемий, подобных тем, что иногда становятся сюжетами книг и кинофильмов, действительно существуют. Поэтому ни в коем случае нельзя надеяться на авось! – предупреждает Софья Зигмунд.