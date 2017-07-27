Генералы США: политика в отношении трансгендеров в армии пока не меняется

Группа высокопоставленных генералов США заявили, что политика Пентагона в отношении трансгендеров в армии пока не изменится.

В четверг председатель Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд отметил, что до получения конкретных указаний президента никаких изменений не будет. Начальник штаба Армии США Марк Милли, в свою очередь, заявил, что никаких распоряжений насчёт трансгендеров не поступало.

26 июля президент Дональд Трамп сообщил о своих планах запретить трансгендерам служить в вооружённых силах.

По разным оценкам, в американской армии их от тысячи 300 до семи тысяч.