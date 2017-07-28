ФСБ заявила о задержании 7 человек, готовивших теракты в Петербурге

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в пятницу заявила о задержании семи подозреваемых в подготовке терактов на транспорте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Интерфакс".

В ведомстве не назвали имена задержанных, уточнив, что они являются выходцами из Средней Азии.

После теракта в петербургском метро, который в апреле унес жизни 15 человек, правоохранительные органы сообщили о задержании десяти подозреваемых в подготовке взрыва. Братья Акрам и Аброр Азимовы, которых следствие считает организаторами теракта, заявили, что до "официального задержания" подверглись пыткам в секретной тюрьме ФСБ.

На нескольких станциях метро Петербурга сейчас действуют усиленные меры безопасности. Из-за долгой процедуры досмотра у входа в метрополитен образовываются длинные очереди.