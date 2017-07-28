Мотопробегом по гомосексуализму

26 июля многие российские СМИ получили пресс-релиз, из которого следовало, что со 2 по 6 августа несколько мотоклубов собираются провести мотопробег "Стоп-петух-2017" - в качестве протеста против "пропаганды гомосексуализма". Байкеры планировали стартовать в Уфе и финишировать в Тамани.

Ролик с гимном пробега, ссылка на который прилагалась к пресс-релизу, вскоре удалили с YouTube за разжигание ненависти.

Ольга Розенберг

Внезапно узнала, что Залдостанов и его Ночные Волки проводят "мотопробег против гомосексуализма под названием Стоп-Петух... "

Уфа, Краснодар, Самара, Саратов, Ростов-на-Дону, Волгоград! Вас почтят своим присутствием "волки против петухов". Такими темпами им надо уже называться Ночными Хорьками....

Alexandr Ocheretny

Едут, противные, в Край Краснодарский.

И название затейливое придумали "Стоп-петух-2017" с явным намерением кататься ежегодно.

Новые традиции новой России.

Oleg Tsarev

Тот волнительный миг, когда правда неотличима от фейка

Екатерина Бакирова

Ах, сколько счастливых однополых пар наверняка разобьёт этот пробег!

Viktor Sumchenko

Надо им предложить мотопробег против дальтоников. И запретить пропаганду дальтонизма.

Axan Lukmanov

А будет мотопробег против велопробегов?

Алексей Смирнов

Мотопробег против гомосексуализма окрыляет.

Но недостаточно. Все должно быть против гомосексуализма. Заплыв. Марафон. Перетягивание каната. Бег в мешках. Запуск транспортного корабля "Прогресс". Гомосексуализм. Колоноскопия. Сочинение. Стихотворение. Завтрак, обед и ужин.

Многие сочли подозрительным горячее желание байкеров бороться с гомосексуальностью.

Заря Куликова

Мотогейпарад. Ибо те, кто "борются с гомосексуализмом", в первую очередь борются с ним в себе самих.

Наталья Пескова

Сколько не устраивай мотопробеги против гомосексуализма, а, как гласит народная мудрость, от себя не убежишь. Расслабились бы уже, что ли! В Саратове ведь не только девушки красивые. Это я авторитетно, как гетеросексуал, заявляю

Евгений Енин

Стране срочно нужна акция "Стоп-дебил".

А степень озабоченности байкеров даже представить страшно. Ну понятно, там, кожа-клепки, целый мотопробег нужен, чтобы самих себя убедить.

Sergejs Roze

В рекламном тексте чудесные слова: "Байкерское сообщество, как оплот гетеросексуальной стабильности, должно объединиться в едином реве моторов".



И ни слова про косметички

Oleg Pshenichny

#ХроникиРепрессiйИБезудержнагоКутежа

Всю Россию молнией облетела весть о том, что большая группа взрослых мужчин в кожаной одежде и на мотоциклах проведёт несколько жарких дней в дороге, без женщин, посвятив свой единодушный порыв теме однополой любви и назвав этот камингаут "Стоп-Петух-2017".

А вы говорите, тут у нас какая-то гомофобия. Скатертью дорожка!

Михаил Колкер

брутальные мужики в коже собираются ехать колонной несколько дней без женщин...странно всё это

Михаил Шнейдер

Причём они сжимают эти машины своими ягодицами и превращают их в полчища возмездия. Они несутся по земле, сея добро и карая зло.

Denis Den

Большой гей пропаганды чем подобный групешник потных мужиков на своих мопедах в коже еще поискать. Догонят и перегонят Берлин

Эдуард Лайна

Мотопробег против гомосексуализма это как рок против наркотиков

Другие отнеслись к акции вполне серьезно.

nicethought

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

Протест против существования примерно 2% россиян, которые не совершают ничего противозаконного. Публичное унижение человеческого достоинства, навешивание ярлыков с использованием уголовной лексики.



Это ведь оно, да? В самом что ни на есть чистом виде?

Evgeniy Urjevich

"Стоп петух 2017".

Слово петух конечно никакого отношения к гомосексуализму не имеет, а имеет оно отношение именно к тюремному мужскому сексу. Которого на зонах очень полно.

Тогда байкерам нужно совершать мотопробег по российским тюрьмам. И бороться с сексом между заключёнными. С изнасилованиями в тюрьмах и всем остальным.

Конечно байкеры, как группа, ужасны. И конечно, в большинстве своём они как раз таки латентные гомосексуалисты. Агрессивные латентные.

Это была пятиминутка политинформации на заданную тему!

Вскоре, впрочем, пришло не менее абсурдное известие: байкеры заявили, что отменяют акцию из-за угроз со стороны "высокопоставленных геев" в администрации Кубани.

Timofey Shevyakov

Мотопробег за гетеросексуальность отменён. Об этом объявили сами организаторы акции «Стоп-петух-2017».

Согласно их сообщению, мероприятие отменено в связи с тем, что одно из высокопоставленных лиц Кубани само является представителем нетрадиционной ориентации.

Когда думаешь, что смешнее некуда - А ВОТ ЕСТЬ КУДА.

Ivan Philippov

(вытираю слезы) сильная в результате вышла история

Бен Каплан

Вот так толпа суровых байкеров [обгадилась] от одного вида губернатора-гея.

Ilya Ginzburg

Все-таки почуяли своими жалкими мозжечками, что что-то идет не так. Что слово ПЕТУХ будет гордо реять не над кем-нибудь, а над ними. Всю дорогу. А детали забудутся. Эх, жаль, что отменилось. Такой бы шикарный "плевок в вечность" получился.

Впрочем, есть мнение, что все это - некое политтехнологическое шоу.

Смирнов

Вижу краем глаза как обсуждали сначала мотопробег "Стоп, петух", типа мотоциклисты против геев. А теперь его отмену, причем очень смешно написанную. Типа один из высокопоставленных людей в Краснодарском крае гей и лично запретил проведение мотопробеге.



Надо ли говорит, что все это чушь. Даже разбираться особо не хочется, против кого именно эта "гениальная" поиттехнологическая многоходовка, то ли против губернатора, то ли еще против кого.



Но мы видим очередную серию кубанских политтехнологий, в прошлых были "Отряды Путина" и противостояние судейских и концерна "Покровский" с роликами про гей-парад в Барселоне. Почему-то очень хочется посмотреть в глаза "политтехнологу", придумывшему мотопробег "Стоп, петух" и с улыбкой тихонько сказать: Ну какой же ты все-таки [чокнутый], а"

В пресс-службе администрации Краснодарского края заявили радиостанции «Говорит Москва», что ничего о планировании мотопробега не знали.

Ничего не проходило у нас нигде, это вы что-то путаете. И комментировать мы ничего не будем. Ничего такого не проходило, не проходит и не планировалось проходить в Краснодарском крае.

Пока либеральные пользователи соцсетей глумились над байкерами, в "патриотическом" сегменте вовсю травили юношу "гейского вида", который был избит за то, что устроил скандал в самолете Москва-Барселона. "Самое говно - это русские люди", выкрикивал 22-летний Виталий из Санкт-Петербурга, которого пассажиры самолета отказались угощать сигаретой. Кто-то снял инцидент на видео, которое широко разошлось по Сети.

Иван Хромцов

Пассажир авиарейса Москва - Барселона решил провести стендап, и начал рассказывать что "русские люди - говно", за что незамедлительно получил по [лицу]. Просто видимо он забыл, что находится не в интернете!?

Karen Agabekyan

(вот дела) а получил по заслугам, нельзя оскорблять весь народ, никогда и ни при каких обстоятельств!

​После того, как Виталия отыскали в соцсетях, в его адрес посыпались оскорбления и угрозы, и он сперва написал несколько оправдательных постов, а затем был вынужден стереть свой профиль ВКонтакте.

​vitalik_k******

Читаю с утра новости и прихожу потихоньку в ужас со всего вранья, которое посыпалось на меня, читаю комментарии и вовсе ужасаюсь, во первых это все было не так с этой историей в самолёте, во-вторых, я искренне приношу извинения тем, кого задели мои слова, в-третьих я сильно перебрал, это меня не оправдывает, но вспомните себя когда вы в "лоскут" вчера у меня был очень трудный день, когда я увидел эту всю грязь в новостях, сегодня с утра мне стало ещё хуже, я виноват, и не пытаюсь оправдаться, но читаю новости и прихожу в ужас от увиденного #москвабарселона #самолет #мэш #mash#дебошир

Пассажир, ударивший юношу, поделился своей версией событий:

Краткая предыстория:

Все это было в середине полета.

Товарищ закуривал в салоне. Орал, матерился. Там детей вагон было. Экипаж по закону трогать его не может, а пассажиры ток кричали на него, а его это раззадоривало. Эпатажный шалунишка. Ну и пилот вдруг сказал что придется сажать самолет чтобы его ссадить

Я проанализировал ситуацию. Пришлось проучить дебошира.

К моменту моего первого удара он уже около часа всех [доставал] и истерил.

Ну походу под чем то был.

На алкашку не похоже.

И вобще мне [все равно] гей, не гей.

Он меня утомил.

Upd:

За то далее летели в тишине.

Потому что он как то сразу:

1.сел на свое место

2. Пристегнулся

3. Обиделся

4. И уснул.

В ЛГБТ-группе в Facebook некоторые участники осуждали Виталия, другие же указывали на то, что он не обязан выступать от лица всего гей-сообщества.

Alexander Yankin

Наши "девАчки" иногда совсем "берегов не видят".

Все прекрасно здесь сошлось: ненависть к русским, геи, рейс в Европу, эпатаж.

22 года и уже такая....

Konstantin Krimoff

Меня эта история сильно задела. Потому что - неоднозначна. Я увидел ссылки в чужом компе в группах "патриотов", там это подхватили на "ура". Стало стыдно и обидно за сообщество. А потом быстро возникли вопросы. Например - чем он хуже любого другого, кто хамит с самолёте и не только! Мы с этим сталкиваемся каждый день, и там в большинстве гетеро, по определению. Не хуже. Но и не лучше! Другое - можно понять это чувство, когда час назад ты в Барсе, а вот теперь уже сразу на родине... известный облом. Не был готов. Молод. И кто-то, не сомневаюсь, ему уже до этого нахамил. Да, он не в форме. Но что-то и подогрело. Добрые соотечественники. Или да, берегов не видеть нельзя, особенно нам сейчас. И думать надо не о себе, а о репутации сообщества. И о тех, кто не летает в Барсу, и кому, известно, очень тяжко. И быть солидарными и ответственными. Но это уже о глобальных проблемах нашего сообщества (брать ли в кавычки?) в России...

Владислав Ратников

Для ЛГБТ наша страна злая мачеха и не все могут трезво оценивать ситуацию.

Artem Langenburg

Я не разделяю эту логику: "ах, они теперь будут думать о нас еще хуже и гомофобия возрастет" из-за пьяного какого-то мальчика (который, кстати, не объявлял нигде публично об ориентации). Как раз гомофобия в том числе и в том, чтобы ждать от большой социальной группы, состоящей из миллионов не похожих друг на друга людей, какого-то специального хорошего поведения, особой вежливости и прочего.

Телеграм-канал Mash сообщает, что на Виталия завели два административных дела, по обоим из которых он будет оштрафован. О том, что на байкеров за название их акции пока ничего не завели, можно, кажется, не упоминать.