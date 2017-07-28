Власти Румынии не пропустили самолет с Рогозиным на борту в Молдавию

Рейсовый пассажирский самолет авиакомпании S7 с вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту, который направлялся в Молдавию на встречу с президентом Игорем Додоном, не пропустили в свое воздушное пространство власти Румынии. После разворота самолет был вынужден уйти на запасной аэропорт в Белоруссии.

В Министерстве иностранных дел Румынии подтвердили, что самолету с Рогозиным не дали разрешения на полет в воздушном пространстве страны, поскольку на борту находился пассажир, фамилия которого "внесена в санкционные списки ЕС". В аэропорту Кишинева, где должен был приземлиться рейс, прошла акция протеста против визита Рогозина, сообщает портал "Press обозрение".

20 июля Молдавия выступила против того, чтобы российский вице-премьер прилетел в Кишинев и Тирасполь на самолете Военно-воздушных сил. Рогозин заявил, что намерен прилететь несмотря на запрет.

27 июля власти Молдавии запретили въезд в страну депутату Госдумы России Павлу Шперову и группе российских артистов. Они были задержаны в аэропорту Кишинева и отправлены обратно в Россию. Власти Молдавии объяснили запрет тем, что россияне не смогли аргументировать цель визита.

Дмитрий Рогозин входит в число граждан России, в отношении которых введены санкции Евросоюза.