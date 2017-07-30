Поп-корн и духовность. Видеотрансляция в 18.05

Новая антропология “хлеба и зрелищ”. Поп-корн в кинозалах: американская кинотрадиция против русской духовности и советской бедности? Что раздражает противников поп-корна в его потребителях? Мультиплексы как носители новой городской идеологии потребления и развлечений: можно ли обойтись без поп-корна и снеков, если cобраться на три сеанса подряд? Допустимо ли жевать поп-корн на интеллектуальном кино и на фильмах ужасов? Прилично ли вообще жевать на глазах публики? Что “заедает” зритель на просмотрах? Поп-корн и сигареты эпохи немого кино, отказ от еды в “золотой” период Голливуда, победа поп-корна во времена экономических кризисов. Французские пуристы времен “Кайе дю синема” против легкого потребления культуры. Еда и трагедия в человеческой культуре. Как показывали еду на экране с развитием кино и как это влияло на людей в кинозале?

В студии Юлия Идлис, писатель, сценарист; Владимир Лященко, кинокритик, антрополог; Василий Корецкий, кинокритик, шеф-редактор отдела кино сайта colta.ru. В записи режиссер Павел Лунгин, кинокритик Леонид Павлючик.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова