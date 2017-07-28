Петербургского депутата Максима Резника арестовали на 10 суток

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник арестован на 10 суток и оштрафован по обвинению в нарушениях в ходе несанкционированной акции на Марсовом поле 12 июня.

За нарушение порядка проведения митингов Резник оштрафован на 10 тысяч рублей, за неповиновение полицейскому – еще на тысячу и 10 суток административного ареста.

В антикоррупционной акции в Петербурге 12 июня приняли участие около 10 тысяч человек, более 650 были задержаны. Более 100 человек получили от 2 до 15 суток ареста и денежные штрафы. Правозащитники особо отмечают, что суды в нарушение закона проходили без публики и без адвокатов.

Всего 12 июня на аналогичных митингах, состоявшихся в десятках городов России, были задержаны около полутора тысяч человек – в основном в Москве и Петербурге.



