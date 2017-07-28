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Прошли обыски в компании "Санкт-Петербургские электрические сети"

В Петербурге 27 июля прошли обыски и изъятие документов в офисе компании "Санкт-Петербургские электрические сети" (контролируется "Ленэнерго"). Об этом в пятницу сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в энергетических кругах.

В мае было возбуждено дело в отношении неустановленных членов руководства фирмы – по обвинению в необоснованных затратах, которые могли нанести ущерб в 2 миллиарда рублей.

"Ленэнерго" – региональная электросетевая компания, которая обслуживает 6 миллионов человек на северо-западе России. Основные акционеры – "Российские сети" и администрация Петербурга.

В сентябре 2016 года в главном офисе "Ленэнерго" прошли обыски в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями бывшими руководителями компании, что нанесло ей ущерб в 10 миллиардов рублей.

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