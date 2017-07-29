В Санкт-Петербурге оспорили демонтаж мемориальной доски Колчаку

Центр "Белое дело" оспорил произведенный в начале июля демонтаж мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку, установленной в ноябре 2016 года на Большой Зелениной улице, 3. Активисты "Белого дела" надеются, что Президиум Городского суда Петербурга, куда подана кассационная жалоба, учтет те нарушения, которые, по их мнению, были допущены сначала Смольнинским районным, а затем Городским судом.

Координатор "Белого дела" Олег Шевцов уверен в своей правоте, он подчеркивает, что суд так и не нашел никаких нарушений при установке мемориальной доски, которая, по его мнению, появилась на доме, где жил Колчак, совершенно законно. По словам Олега Шевцова, он и его коллеги работают на вечность и верят, что доска Колчаку рано или поздно все равно вернется на свое место.

Снятия памятной доски Колчаку потребовало прокоммунистическое движение "Суть времени", оно выиграло суд, доску сняли и отправили в Музей городской скульптуры – туда, где уже находится снятая мемориальная доска маршалу Маннергейму. Олег Шевцов считает, что суд вообще не должен был принимать иск "Сути времени", а тем более ссылаться в своем постановлении на решение Забайкальского военного суда от 1999 года, отказавшее в реабилитации Колчака, поскольку оригинал этого решения утерян. Активисты "Белого дела" считают историю со снятием мемориальной доски Колчаку сильно политизированной и предполагают, что городские власти просто не хотят ссориться с левыми организациями и объединениями.